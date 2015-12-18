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DİYARBAKIR'DA 2 RUS AJANI YAKALANDI


DİYARBAKIR'DA 2 RUS AJANI YAKALANDI
Tarih : 18 Aralık 2015, 16:50
Puan Ver : Diyarbakır'da 2 Rus Ajanı Yakalandı(10/10)18


Diyarbakır'da HDP, DBP ve DTK eş genel başkanlarının basın açıklaması yaptığı DTK binası önünde bir araya gelen grup, sokağa çıkma yasağının 17'nci gününde devam ettiği Sur ilçesine yürümek istedi.





2 RUS AJAN DA YAKALANDI



Merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi üzerinden Sur'a yürüyen gruba, burada hazır bekletilen polis ekipleri biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahalenin ardından grup ara sokaklara dağıtarak, buradan polise taşlarla saldırdı. Olaylar, Bağlar ilçesine de sıçradı. Olaylarda 2'si Rusya uyruklu ajan çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Polisin Ekinciler Caddesi'nde bir gazeteciyi gözaltına almak istemesine ise meslektaşları izin vermedi. Kentte olaylar sürüyor.










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