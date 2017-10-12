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Diyarbakır'da 15 Köy Ve Mezrada Sokağa Çıkma Yasağı
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Diyarbakır'da 15 Köy ve Mezrada Sokağa Çıkma Yasağı

DİYARBAKIR'DA 15 KÖY VE MEZRADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi'ne bağlı 15 köy ve mezra kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi bugün saat 06.00'dan geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tarih : 12 Ekim 2017, 13:40
Puan Ver : Diyarbakır'da 15 Köy Ve Mezrada Sokağa Çıkma Yasağı(9/10)5

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı 15 köy ve mezra kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi sivil halkın zarar görmemesi amacıyla bugün saat 06.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

VALİLİK AÇIKLADI: OPERASYON VAR, SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Silvan ilçesi kırsalında uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz Silvan ilçesi mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Silvan ilçesine bağlı olan; Kazandağı, Demirkuyu, Özlüce, Esenyol, Darıseven, Usluca, Boğazönü, Toklar, Kalemli, Taraklı, Çatak, Gürpınar, Dönenkaya, Çalönü ve Tarımova mahalle ve mezralarında) 12 Ekim 2017 Perşembe günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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