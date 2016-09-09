DİYARBAKIR'DA 13 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Diyarbakır'da Hani, Lice ve Kocaköy ilçelerine bağlı 13 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Diyarbakır'ın Hani, Lice ve Kocaköy ilçelerine bağlı 13 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.
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