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diyarbakır'da 13 mahallede sokağa çıkma yasağı

DİYARBAKIR'DA 13 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Diyarbakır'da Hani, Lice ve Kocaköy ilçelerine bağlı 13 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tarih : 09 Eylül 2016, 09:28
Puan Ver : Diyarbakır'da 13 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı(8/10)6


Diyarbakır'ın Hani, Lice ve Kocaköy ilçelerine bağlı 13 mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.








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