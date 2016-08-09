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DİYARBAKIR'DA 13 KÖYDE YASAK KALKTI, 13 KÖYDE YENİDEN İLAN EDİLDİ


DİYARBAKIR'DA 13 KÖYDE YASAK KALKTI, 13 KÖYDE YENİDEN İLAN EDİLDİ
Tarih : 09 Ağustos 2016, 11:44
Puan Ver : Diyarbakır'da 13 Köyde Yasak Kalktı, 13 Köyde Yeniden İlan Edildi(0/10)


Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lice, Silvan, Kulp ve Hazro ilçelerinde PKK'lıların etkisiz hale getirilmeleri için düzenlenecek operasyonlar öncesi 13 köyde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulandığı bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:



"Lice, Silvan, Kulp ve Hazro ilçeleri mülki sınırlar içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını tespit etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Silvan İlçesi'ne bağlı olan; Dolaplıdere ve Dağcılar köyü,  Lice İlçesine bağlı olan; Çıralı, Kıyıköy, Dallıca, Türeli ve Kutlu köyleri, Kulp İlçesine bağlı olan; Demirli, Kamışlı, Çukurca, Bayırköy, Temren ve Taşköprü köylerinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 09 Ağustos 2016 Salı günü saat 05.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."








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