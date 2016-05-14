

Tanışık köyünde yaşayanlar 12 köylünün patlamada öldüğünü iddia ediyor.







Olay yerinden toplanan DNA örnekleri kayıp kişilerin yakınlarının DNA örnekleriyle karşılaştırılacak.







Sabah saatlerinde Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve AK Partili milletvekillerin Tanışık köyünü ziyaret etti. Köy çevresinde askeri birlikler güvenlik önlemi aldı.







Olaya tanık olanların ifadeleri de alındı.







Köylüler kamyonu görünce hayvan hırsızlığından şüphelendiklerini, bunun için kamyonu takip ettiklerini söyledi.







Tanışık köyünde patlamadan ölenler için taziye evi kuruldu.