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DİYARBAKIR'DA 12 KİŞİDEN HALA İZ YOK


DİYARBAKIR'DA 12 KİŞİDEN HALA İZ YOK
Tarih : 14 Mayıs 2016, 16:21
Puan Ver : Diyarbakır'da 12 Kişiden Hala İz Yok(5/10)7


Tanışık köyünde yaşayanlar 12 köylünün patlamada öldüğünü iddia ediyor.



Olay yerinden toplanan DNA örnekleri kayıp kişilerin yakınlarının DNA örnekleriyle karşılaştırılacak.



Sabah saatlerinde Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve AK Partili milletvekillerin Tanışık köyünü ziyaret etti. Köy çevresinde askeri birlikler güvenlik önlemi aldı.



Olaya tanık olanların ifadeleri de alındı.



Köylüler kamyonu görünce hayvan hırsızlığından şüphelendiklerini, bunun için kamyonu takip ettiklerini söyledi.



Tanışık köyünde patlamadan ölenler için taziye evi kuruldu.








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