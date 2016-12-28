Karlov Suikastı Sırasındaki İfadesiyle Hafızalara ...
Türk Jetleri 2 Gündür El Bab'ı Neden Vuramıyor
Diyarbakır'da 11 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı!
Tırnak Mantarı Kangrene Davetiye Çıkarıyor!
Kar Yağışının Ardından Bu Manzara Oluştu
Darbecilerin Diğer Whatsapp Grubu Ortaya Çıktı
Aselsan Suudi Arabistan'da Sadec Llc Şirketini Kurdu
Deaş El-Bab'a 3 Çeşit Patlayıcı Yerleştirmiş
Anayasa Komisyonunda 3. Madde De Kabul Edildi
Kar Nedeniyle Köyde Mahsur Kalan Yaşlı Kadın Kurtarıldı
Esed Askerleri Tahliyenin Ardından Halep'teki...
Kozmetik Ürünler O Kadınlarda Annelik İçgüdüsünü...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zarif'le Görüştü
İngiliz'i Korku Sardı: Türkiye Bizi Geçecek
Yeni Yıla Girerken Kredi Kartlarına Dikkat!
Hamza Hamzaoğlu'nun İstifası Kabul Edilmedi
Muhalefet Liderine Facebook Cezası!
Eylem Hazırlığındaki Terörist Yakalandı
Ahu Yağtu Bu Kez Kaçamadı
Şehit Mehmet Ünal Son Yolculuğuna Uğurlandı

DİYARBAKIR'DA 11 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI!


DİYARBAKIR'DA 11 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI!
Tarih : 28 Aralık 2016, 09:07
Puan Ver : Diyarbakır'da 11 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı!(5/10)2


Son dakika haberleri: Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Terör örgütüne yönelik gerçekleştirilecek olan operasyonlar nedeniyle 11 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Alınan son dakika haberlerine göre yasak, sabah saat 05.00'ten itibaren başladı ve ikinci bir duyuruya kadar devam edecek. İşte son dakika haberleri ve Diyarbakır'dan son dakika gelişmeleri.



Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 11 köyde düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sabah saat 05.00'de başladığı belirtilen sokağa çıkma yasağına ilişkin Diyarbakır Valiliği tarafından konuyla ilişkin olarak şu açıklamalara yer verildi:

'İlimiz Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Kayacık Köyü, Ortaç Köyü, Yalaza Köyü, Bağlan Köyü, Çavundur Köyü, Dolunay Köyü ve Kabakaya Köyü, Hazro İlçesine bağlı olan; Çitlibahçe Köyü, Sarıerik Köyü ve Ormankaya Köyü ile Kocaköy İlçesine bağlı olan; Boyunlu Köyü) 28 Aralık 2016 günü saat 05.00dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Diyarbakır  Da  11  Köyde  Sokağa  Çıkma  Yasağı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER