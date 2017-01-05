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Diyarbakır'da 10 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı
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DİYARBAKIR'DA 10 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI


DİYARBAKIR'DA 10 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Tarih : 05 Ocak 2017, 09:05
Puan Ver : Diyarbakır'da 10 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı(8/10)5


Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Lice ilçesindeki bazı yerleşim birimlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, yasak kararının, sivillerin zarar görmesini önlemek için alındığı vurgulandı.Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 10 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesi kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.



Açıklamada, operasyon bölgesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili yasa maddeleri gereğince Kayacık, Ortaç, Yalaza, Tepe, Arıklı, Serince, Çağdaş, Uçarı, Dibekköy ve Yolçatı mahallelerinde bugün saat 05.00'ten geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bilgisi verildi.



Yasak kararının, sivillerin zarar görmesini önlemek için alındığı vurgulanan açıklamada, buna riayet edilmesinin vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından önemli olduğu ifade edildi.



 



kaynak:yenişafak








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