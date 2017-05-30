Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne yönelik olarak 10 bin 73 güvenlik personelle başlatılan dev operasyon sürüyor.



Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne yönelik olarak 10 bin 73 güvenlik personeliyle düzenlenen Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonunun ilk gününde 1 sığınak imha edilirken, 1 kişi terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı. Operasyonda ayrıca, buğday tarlaları arasına ekilmiş vaziyette 67 bin 250 kök hint keneviri ele geçirildi.







kaynak:haber7