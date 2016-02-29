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DİYARBAKIR'DA 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


DİYARBAKIR'DA 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 29 Şubat 2016, 15:33
Puan Ver : Diyarbakır'da 1 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(9/10)9



Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü önemli yurtiçi olaylara ilişkin bilgi verildi. Buna göre, Sur'da devam eden operasyonda terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi, bir av tüfeği ele geçirildi ve 11 el yapımı patlayıcı imha edildi. İlçede etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı böylece 241'e ulaştı.



Bingöl ve Tunceli'de, güvenlik güçlerince icra edilen arazi araması esnasında, tespit edilen 17 sığınakta iki el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile çok miktarda giyim, yiyecek ve tıbbi malzeme ele geçirildi.



Şırnak'ın İdil ilçesinde devam eden operasyonda ise terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir tabanca, bir şarjör ve 18 fişek ele geçirilerek 14 el yapımı patlayıcı imha edildi.



Irak'ın kuzey bölgesinden bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 8 terörist, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır ili Ergani ilçesinde de, PKK/YPG mensubu bir terörist yakalandı.



Operasyonlarda ayrıca Gaziantep'in Oğuzeli ve Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan, DAEŞ terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.









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