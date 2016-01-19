DİYARBAKIR'DA 1 ASKER ŞEHİT
Diyarbakır'ın sokağa çıkma yasağı süren merkez Sur İlçesi'nde bugün de hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar sürüyor. Bugünkü operasyonlar sırasında PKK'lıların keskin nişancı tüfeği Kanas ile açtığı ateşte 1 uzman çavuş ağır yaralandı. Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tedavi altına alınan uzman çavuş, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
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