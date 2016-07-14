

Diyarbakır Silvan'da ilçeye bağlı 13 kırsal mahallede terör örgütü PKK mensuplarına karşı yapılacak operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.







Valilikten yapılan açıklamaya göre; Kelovan Tepe, Hizin Tepe, Medevir Tepe, Çatak Mahallesi, Çatakköprü Bucağı ve Cevzala Tepesi arasında kalan bölgede operasyon düzenleneceği bildirildi.







Bu nedenle halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için Ormandışı, Babakaya, Çatak, Kayadere,Gürpınar, Arıköy, Taşpınar, Çiğdemli, Demirkuyu, Kazandağı, Bahçe, Eskiocak ve Çatakköprü mahallelerinde, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.







İkinci bir duyuruya kadar geçerli olacak yasak, saat 04.00'te başlayacak.







NUSAYBİN'DEKİ YASAK







Bir yasak haberi de Mardin Nusaybin ilçesinden geldi.







Bölgedeki Atmaca-7 operasyonu hakkında çeşitli bilgiler veren valilik, yaptığı açıklamada, "Çalışmaların halen devam ettiği Abdulkadirpaşa, Fırat, Yenişehir, Dicle, Kışla ve Zeynel Abidin mahalleleri hariç olmak üzere sokağa çıkma yasağının 19 Temmuz günü kaldırılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.