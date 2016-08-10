

Diyarbakır ve Hakkari'den dün akşam üzücü bir son dakika haberi geldi. Hakkari ve Diyarbakır'da yapılan hain saldırılarda 2 asker şehit oldu 9 asker de yaralandı. Diyarbakır'da operasyondaki askerlere teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu. Hakkari'de ise Şemdinli ile Yüksekova ilçeleri arasında askeri konvoyun emniyetini sağlamak için yolda mayın araması yapan askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Zırhlı araçtaki 7 asker yaralandı...







Diyarbakır'ın Kulp İlçesine bağlı Demirli köyü kırsalında operasyona çıkan askerlere bir grup PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşte 2 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için çatışmanın yaşandığı bölgeye takviye birlikler sevk edildi.







Kulp İlçesine bağlı Demirli köyü kırsalında operasyona çıkan askerlere dün saat 19.00 sıralarında bir grup PKK'lı tarafından saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşte 4 asker yaralanırken, güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, yaralı askerler helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı 2 asker şehit oldu. Yaralı diğer iki askerin tedavilerine davem ediliyor.



Çatışmanın yaşandığı bölgede PKK'lıları etkisiz hale getirmek için takviye birliklerle hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.