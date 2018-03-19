DİYARBAKIR VALİLİĞİ'NDEN NEVRUZ KUTLAMALARINA İZİN ÇIKTI
Diyarbakır Valiliği, 21 Mart Çarşamba günü yapılacak olan Nevruz kutlamalarına izin verdi. Nevruz kutlamaları saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında olacak.
Diyarbakır'da 21 Mart Çarşamba günü kutlanacak Nevruz için tertip komitesinin Diyarbakır Valiliğine yaptığı başvuruya olumlu yanıt verildi.
BAŞVURU KABUL EDİLDİ
Nevruz Tertip Komitesi'nin 21 Mart'ta Diyarbakır'da kutlanacak etkinlik için Diyarbakır Valiliği'ne yaptığı başvuru kabul edildi.
KARAR HDP'YE TEBLİĞ EDİLDİ
Diyarbakır Valiliği'nce HDP'ye tebliğ edilen karara göre, Nevruz kutlamaları saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında olacak.
Kaynak: haberinburada
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