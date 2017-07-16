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DİYARBAKIR VALİ YARDIMCISI, 15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI


Diyarbakır Vali Yardımcısı, 15 Temmuz'un Yıl Dönümünde FETÖ'den Gözaltına Alındı
Tarih : 16 Temmuz 2017, 00:40
Puan Ver : Diyarbakır Vali Yardımcısı, 15 Temmuz'un Yıl Dönümünde Fetö'den Gözaltına Alındı(9/10)5

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Vali yardımcısı Sercan Gökdemir hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

EŞİ İLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Sercan Gökdemir, 15 Temmuz'un yıl dönümünde Ankara'dan döndüğü sırada havalimanında eşi ile birlikte gözaltına alındı.

TERÖRLE MÜCADELE ŞUBAYA GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Gökdemir çifti, sorgulanmak üzere Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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