DİYARBAKIR VALİ YARDIMCISI, 15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Vali yardımcısı Sercan Gökdemir hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
EŞİ İLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI
Sercan Gökdemir, 15 Temmuz'un yıl dönümünde Ankara'dan döndüğü sırada havalimanında eşi ile birlikte gözaltına alındı.
TERÖRLE MÜCADELE ŞUBAYA GÖTÜRÜLDÜ
Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Gökdemir çifti, sorgulanmak üzere Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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