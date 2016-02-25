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DİYARBAKIR SUR'DAN ACI HABER: BİR ASTSUBAY ŞEHİT


DİYARBAKIR SUR'DAN ACI HABER: BİR ASTSUBAY ŞEHİT
Tarih : 25 Şubat 2016, 16:00
Puan Ver : Diyarbakır Sur'dan Acı Haber: Bir Astsubay Şehit(9/10)11


Diyarbakır'ın 6 mahallesinde 2 Aralık'tan beri sokağa çıkma yasağı süren merkez Sur İlçesi'nde güvenlik güçleri hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve ilçedeki PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyonlarını sürdürüyor. Operasyonlar kapsamında bugün PKK'lıların keskin nişancı tüfeği Kanas ile açtığı ateşte açtığı ateşte 1 astsubay ile 2 asker yaralandı. Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılan yaralılarından astsubay, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 askerin tedavisi ise devam ediyor.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "25 Şubat 2016 Perşembe günü Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır şekilde yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 08.15'de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.








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