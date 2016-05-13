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diyarbakır sur'daki patlamanın sebebi ortaya çıktı

DİYARBAKIR SUR'DAKİ PATLAMANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'da Sur İlçesi Dürümlü Mahallesi'nde şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Tarih : 13 Mayıs 2016, 09:25
Puan Ver : Diyarbakır Sur'daki Patlamanın Sebebi Ortaya Çıktı(9/10)9


Diyarbakır'ın Sur İlçesi Dürümlü Mahallesinde tehdit ettikleri mahalleli tarafından takip edildiklerini anlayan PKK'lı teröristler yol ortasına bıraktıkları bomba yüklü kamyoneti infilak ettirdi. Patlamada PKK'lıları takip eden pikapta bulunan 4 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.



PKK'LILAR MAHALLEYE GELİP TEHDİT ETTİ

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Dürümlü Mahallesinde meydana gelen patlama iddiaya göre şöyle gelişti: Bir grup PKK'lı terörist, kamyonetle Yenişehir ilçesi sınırları içinde kalan Tanışık Mahallesinde Yakar ve Yaman ailelerini henüz bilinmeyen nedenle uzun namlulu silahlarla tehdit ettiler.








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