DİYARBAKIR SUR'DAKİ PATLAMANIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Diyarbakır'da Sur İlçesi Dürümlü Mahallesi'nde şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Sur İlçesi Dürümlü Mahallesinde tehdit ettikleri mahalleli tarafından takip edildiklerini anlayan PKK'lı teröristler yol ortasına bıraktıkları bomba yüklü kamyoneti infilak ettirdi. Patlamada PKK'lıları takip eden pikapta bulunan 4 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.
PKK'LILAR MAHALLEYE GELİP TEHDİT ETTİ
Diyarbakır'ın Sur ilçesi Dürümlü Mahallesinde meydana gelen patlama iddiaya göre şöyle gelişti: Bir grup PKK'lı terörist, kamyonetle Yenişehir ilçesi sınırları içinde kalan Tanışık Mahallesinde Yakar ve Yaman ailelerini henüz bilinmeyen nedenle uzun namlulu silahlarla tehdit ettiler.
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