

Diyarbakır'ın Sur İlçesi Dürümlü Mahallesinde tehdit ettikleri mahalleli tarafından takip edildiklerini anlayan PKK'lı teröristler yol ortasına bıraktıkları bomba yüklü kamyoneti infilak ettirdi. Patlamada PKK'lıları takip eden pikapta bulunan 4 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.







PKK'LILAR MAHALLEYE GELİP TEHDİT ETTİ



Diyarbakır'ın Sur ilçesi Dürümlü Mahallesinde meydana gelen patlama iddiaya göre şöyle gelişti: Bir grup PKK'lı terörist, kamyonetle Yenişehir ilçesi sınırları içinde kalan Tanışık Mahallesinde Yakar ve Yaman ailelerini henüz bilinmeyen nedenle uzun namlulu silahlarla tehdit ettiler.