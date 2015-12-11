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DİYARBAKIR SUR'DA YASAĞIN ARDINDAN TAHRİBAT GÜN YÜZÜNE ÇIKTI


DİYARBAKIR SUR'DA YASAĞIN ARDINDAN TAHRİBAT GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Tarih : 11 Aralık 2015, 11:02
Puan Ver : Diyarbakır Sur'da Yasağın Ardından Tahribat Gün Yüzüne Çıktı(10/10)9


9 gün sonra yasağın kaldırıldığı Sur'da, olası bir duruma karşı abluka sürüyor. İlçeye giriş ve çıkışlar kontrollü yapılıyor. Birçok ev ve işyerinin zarar gördüğü çatışmalarda ilçe harabe kente, tarihi Kurşunlu Cami ise küle döndü. Sadece caminin içerisinde bulunan Kur'an-ı Kerim'lerin zarar görmediği görüldü. Sokakların mermi kovanlarından geçilmediği ilçede, bazı apartmanların son katlarında bulunan daireler bile zarar gördü.



Diyarbakır'ın merkez 4 ilçesinden biri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Surlar ile çok sayıda tarihi yapıyı bünyesinde barındıran Sur ilçesinde 2 Aralık'ta ilan edilen son sokağa çıkma yasağı dün gece kaldırıldı. İlçede, yasak süresince şiddetli çatışmalar yaşandı. Gece ve gündüz süren çatışmalara başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden sevk edilen çok sayıda özel harekat ve terörle mücadele polisi katıldı. Çatışmalara, helikopterler de havadan destek verdi. 9 gün süren çatışmalarda, 2 polis şehit oldu, 13 polis ise yaralandı. İlçede, resmi olmayan bilgilere göre, 31 PKK'lı da öldürüldü.



HARABE KENTE DÖNÜŞTÜ

Çatışmalarda en büyük zararı vatandaşlar ve ilçenin tarihi dokusu gördü. Yasağın kaldırıldığı ancak olası bir duruma karşı ablukanın sürdüğü ve giriş-çıkışların kontrollü yapıldığı ilçede yaşayan binlerce vatandaş evlerini terk ederek, yakınlarının yanına yerleşmek durumunda kaldı. Sokakların boş kovanlardan geçilmediği ilçede birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Harabe kente dönüşen ilçedeki bazı evlerin duvarlarına yüzlerce merminin isabet ettiği görüldü. Çatışmalarda, ilçedeki apartmanların son katlarında bulunan evler bile zarar gördü.








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