

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde operasyonlar devam ederken PKK'lı teröristler, yakılan tarihi Kurşunlu Camii bahçesindeki pahlayıcıları imha eden polislere keskin nişancı tüfeği Kanas ile ateş açtı.



PKK'lıların açtığı ateşle bomba imha uzmanı polis memuru 32 yaşındaki Haydar Çetin şehit düştü, 1 polis de yaralandı.



Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde 6 mahalle, bir cadde ve Dağkapı Meydanı'nda uygulanan sokağa çıkma yasağı bugün 8'inci gününe girerken, PKK'lıların kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için başlatılan helikopter destekli operasyonlar da aralıksız devam ediyor.



PKK'lıların Cumhuriyet İlkokulu, Süleyman Nazif, Mardinkapı İlkokulu ile Yavuz Selim Ortaokulu'nu yaktığı ilçede tarihi Kurşunlu Camii de çıkan yangında büyük hasar gördü.