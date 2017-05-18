Her 5 Kadından 1'i Vajinasından Memnun Değil
Las Palmas, Boateng'in Sözleşmesini 2020'ye Kadar Uzattı
Chp'den Suriye Önerisi: Esad...
Dolar/Tl Sert Yükselişini Sürdüyor
'içerde' Tepki Çeken Ölüm Sahnesi!
Galatasaray Twitter'da 7 Milyon Takipçiye Ulaştı
Diyarbakır Sur'da Patlama Sesi! Büyük Panik
Operasyonun Sürdüğü Kato'da Şok Görüntü!
122 Kişinin Kredi Kartından 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar
Washington Büyükelçiliği'nden 'izinsiz Gösteri' Açıklaması!
İşte Ramazan'da Kolay Oruç Tutmanın Yolları!
Döviz Fiyatlarında Son Durum
Ankara'da Fetö Operasyonu!
Kuzey Irak'a Hava Harekatı: 6 Terörist Öldürüldü
Volvo'dan Flaş Dizel Kararı
Şırnak'ta Terör Örgütüne Büyük Darbe
Kocaeli'de Bylock Operasyonu: 12 Gözaltı
Aylık Sınırsız Kotasız İnternet 999 Tl'ye Kadar Çıktı
Mardin Yeniden Doğuyor! Oteller Yüzde Yüz Doldu
Bu Cinayet Dibine Kadar Aydınlatılmalı

DİYARBAKIR SUR'DA PATLAMA SESİ! BÜYÜK PANİK


DİYARBAKIR SUR'DA PATLAMA SESİ! BÜYÜK PANİK
Tarih : 18 Mayıs 2017, 13:22
Puan Ver : Diyarbakır Sur'da Patlama Sesi! Büyük Panik(8/10)6


Sur İlçesinde daha önce çatışmaların yoğun olarak meydana geldiği ve halen sokağa çıkma yasağının sürdüğü Bardakçı sokak sonunda 2 piknik tüpü bulundu. Yapılan incelemede tüplerin el yapımı patlayıcıya çevrildiğini belirleyen polis, durumu bomba imha uzmanlarına haber verdi. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur ilçesinde bulunan iki adet piknik tüpü bomba uzmanlarının müdahalesiyle imha edildi.



İmha sırasında kentin bir çok noktasından duyulan patlama sesi paniğe neden oldu. Ancak, patlamanın kontrollü patlama olduğunu duyan vatandaşlar rahatladı. Sokağa çıkma yasağının bulunduğu alanlarda güvenlik güçlerinin patlayıcı arama çalmalarının sürdüğü belirtildi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Diyarbakır  Sur  Da  Patlama  Sesi  Büyük  Panik    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER