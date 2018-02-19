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Diyarbakır Sur'da patlama: 2 çocuk yaralandı

DİYARBAKIR SUR'DA PATLAMA: 2 ÇOCUK YARALANDI

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki çocuk oynadıkları cismin patlaması sonucu yaralandı.

Tarih : 19 Şubat 2018, 20:40
Puan Ver : Diyarbakır Sur'da Patlama: 2 Çocuk Yaralandı(9/10)5

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki çocuk, ilk belirlemelere göre yerde buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı. Çocuklar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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