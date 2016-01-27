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DİYARBAKIR SUR'DA ÇATIŞMA: ÜÇ ASKERİMİZ ŞEHİT, ÜÇ ASKER YARALI


DİYARBAKIR SUR'DA ÇATIŞMA: ÜÇ ASKERİMİZ ŞEHİT, ÜÇ ASKER YARALI
Tarih : 27 Ocak 2016, 13:34
Puan Ver : Diyarbakır Sur'da Çatışma: Üç Askerimiz Şehit, Üç Asker Yaralı(5/10)5


GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA   



"Genelkurmay: 27 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu dördü ağır olmak üzere altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, durumu ağır olan silah arkadaşlarımızdan üçü kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. "



Sur'da bugün bombalı tuzakları kaldırmayı sürdüren güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmada PKK'lıların keskin nişancı tüfeği Kanas ile açtığı ateşte 3 asker ile roketatarlı düzenlediği saldırıda 6 asker olmak üzere 8 asker yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla çatışma bölgesinden alınarak, Diyarbakır Asker Hastanesi'nde kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan ve henüz kimlikleri açıklanmayan 3 asker doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Türk Silahlı Kuvvetleri ayrıca, Cizre ve Sur'da dün yapılan operasyonlarda 20 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.








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