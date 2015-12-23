

Diyarbakır merkez Sur İlçesi'nde barikatların kaldırılması, hendekleri kapatılması ve PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için 2 Aralık günü alınan ve 11 Aralık günü 17 saat ara verildikten sonra tekrar ilan edilen sokağa çıkma yasağının 21'inci gününde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.







Hasırlı Mahallesi Yıkıkkaya Sokak üzerinde öğle saatlerinde yoğunlaşan çatışma sırasında teröristler önceden sokağa yerleştirdikleri bombayı uzaktan kumandayla infilak ettirdi.







Şiddetli patlamada yaralanan 6 asker ile yoldan geçen 1 vatandaş, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.







Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 1 uzman çavuş doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hastanelerde tedavileri süren 1 askerin de durumunun ağır olduğu belirtildi.