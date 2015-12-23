O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

DİYARBAKIR SUR'DA BOMBALI SALDIRI:1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT


DİYARBAKIR SUR'DA BOMBALI SALDIRI:1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT
Tarih : 23 Aralık 2015, 14:50
Puan Ver : Diyarbakır Sur'da Bombalı Saldırı:1 Uzman Çavuş Şehit(7/10)9


Diyarbakır merkez Sur İlçesi'nde barikatların kaldırılması, hendekleri kapatılması ve PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için 2 Aralık günü alınan ve 11 Aralık günü 17 saat ara verildikten sonra tekrar ilan edilen sokağa çıkma yasağının 21'inci  gününde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.



Hasırlı Mahallesi Yıkıkkaya Sokak üzerinde öğle saatlerinde yoğunlaşan çatışma sırasında teröristler önceden sokağa yerleştirdikleri bombayı uzaktan kumandayla infilak ettirdi.



Şiddetli patlamada yaralanan 6 asker ile yoldan geçen 1 vatandaş, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 1 uzman çavuş doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hastanelerde tedavileri süren 1 askerin de durumunun ağır olduğu belirtildi.








Etiketler: Diyarbakır  Sur  Da  Bombalı  Saldırı1  Uzman  Çavuş  Şehit    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER