

aldırıda yaralanan 3 asker ile 1 polisin tedavileri ise sürüyor.



GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA



Genelkurmay'ın internet sitesinden yapılan açıklama, şöyle:



"27 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu dördü ağır olmak üzere altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, durumu ağır olan silah arkadaşlarımızdan üçü kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Yaralı silah arkadaşlarımızın tedavilerine devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."



İSİMLERİ BELLİ OLDU



Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde bugün PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 askerin Yüzbaşı Yiğit Can Çiğa, Astsubay Üstçavuş Özgür Erdoğan ve Uzman Çavuş Osman Ateş olduğu belirlendi.



OĞLUNA ULAŞAMAYINCA ACI HABERİ ÖĞRENDİ



Şehit Astsubay Üstçavuş Özgür Erdoğan'ın acı haberi ise İzmir'deki baba evini yasa boğdu. Sait Erdoğan'ın oğlunun telefonlarına ulaşamayınca yardım istemek için Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na gittiği, bu sırada da acı haberi aldığı öğrenildi.



ŞEHİT ATEŞİ TOKAT'A DÜŞTÜ



Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlenen operasyonlarda şehit olan 3 askerden Tokatlı Uzman Çavuş Osman Ateş'in baba ocağına ateş düştü.



Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Çiftlik köyünde ikamet eden Mustafa ve Rasmiye çiftinin 4 oğlundan en büyüğü olan Osman Ateş, 2 yıldır uzman çavuş olarak görev yapıyordu. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı 2 arkadaşı ile birlikte şehit olan Osman Ateş'in baba ocağına acı haber komutanlar tarafından verildi.



"GAVUR KURŞUNU İLE GİDEN YAVRUM"



Ağıtların yükseldiği tek katlı eve Türk bayrağı asıldı. Şehidin halası Zeynep Aslan, "Osman halan sana kurban olsun. Ciğerinden vurulan yavrum. Gavur kurşunu ile giden yavrum. Bunlar gitti gideli teröristlerle çarpışıyorlar" diyerek gözyaşlarına boğuldu.



Şehidin köylüleri de yaşanan terör olaylarına tepki gösterdi. Pazar Kaymakamı Sefa Güler ile komutanlar aileye taziyede bulundu. Bekar olan şehidin cenazesinin yarın öğle namazına müteakiben köyünde toprağa verilmesi planlanıyor.



MERSİN'DE ŞEHİT ACISI



Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonlarda şehit düşen Personel Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın Mersin'deki ailesine acı haber ulaştırıldı.



Bu sabahki operasyonlarda 2 arkadaşı ile birlikte şehit düşen Yüzbaşı Çiğa'nın Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi Viranşehir Sitesi'nde oturan ailesi, acı haberi askeri yetkililerden aldı. Çarşıdan eve döndüklerinde evlatlarının şehit düştüğü haberini alan Yaşar ve Ayla Çiğa çifti, göz yaşlarına boğuldu. Ailenin oturduğu site ile yakındaki binalar Türk bayraklarıyla donatılırken, baba Yaşar Çiğa'nın rahatsızlığından dolayı gazetecilerin eve girişine izin verilmedi.



Yiğitcan Çiğa'nın şehit olduğu haberini alan komşuları ise üzüntülerini ifade etti. Site yöneticisi Mustafa Cigoğlu, şehidi her yaz izin dönemi geldiği anne-babasının yanında tanıdığını belirterek, "Çok üzüntülüyüm. Gerçekten çok iyi bir insandı. Mükemmel, çok cana yakın, samimi bir insandı. Hepimizin başı sağolsun" dedi.



Şehidin cenazesinin yarın Mersin'de yapılacak olan askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.