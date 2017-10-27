DİYARBAKIR SİLVAN'DA SICAK ÇATIŞMA! 4 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı.
4 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI
Çıkan çatışmada 4 güvenlik görevlisi yaralandı.
Bölgede çatışma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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