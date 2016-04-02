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DİYARBAKIR SALDIRISININ FAİLİ YAKALANDI!


DİYARBAKIR SALDIRISININ FAİLİ YAKALANDI!
Tarih : 02 Nisan 2016, 12:03
Puan Ver : Diyarbakır Saldırısının Faili Yakalandı!(9/10)7


DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi'nde geçen perşembe günü polis servis midibüsüne, bomba yüklü otomobili patlatarak saldırıda bulunarak PKK'lı terörist A.Ç.'nin, Kocaköy İlçesi'nde yakalandığı bildirildi.



Saldırıda 7 polis şehit olurken, 13'ü polis 27 kişi yaralanmıştı. PKK'lı A.Ç.'nin de eylem öncesi beyaz renkli otomobili güzergah üzerine parketmesi kameralara yansımıştı.








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