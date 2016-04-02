DİYARBAKIR SALDIRISININ FAİLİ YAKALANDI!
DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi'nde geçen perşembe günü polis servis midibüsüne, bomba yüklü otomobili patlatarak saldırıda bulunarak PKK'lı terörist A.Ç.'nin, Kocaköy İlçesi'nde yakalandığı bildirildi.
Saldırıda 7 polis şehit olurken, 13'ü polis 27 kişi yaralanmıştı. PKK'lı A.Ç.'nin de eylem öncesi beyaz renkli otomobili güzergah üzerine parketmesi kameralara yansımıştı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar