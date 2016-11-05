

Diyarbakır'da Çevikkuvvet Müdürlüğü'ne yönelik saldırıda 2'si polis 9 kişi şehit oldu, 100'e yakın kişi de yaralandı.







Kahpe saldırının hemen ardından Diyarbakır valiliği saldırıyı bölücü terör örgütü PKK'nın yaptığını açıkladı. Valiliğin gündüz saatlerindeki bu açıklamasından sonra, gece saatlerinde Diyarbakır katliamını terör örgütü IŞİD'in de üstlendiği iddia edildi. İngiliz Reuters haber ajansına göre IŞİD terör örgütü Diyarbakır saldırısını üstlendi. Haber kaynağının ise örgüte yakın Amak haber ajansı olduğu ifade edildi. IŞİD'in ilk kez Türkiye'deki bir saldırıyı üstlendiği belirtiliyor.







IŞİD lideri Bağdadi de önceki gün militanlarına “Türkiye'yi işgal edin” çağrısı yapmıştı.