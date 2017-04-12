DİYARBAKIR PATLAMASINDA FLAŞ GELİŞME
Diyarbakır'ın bağlar ilçesinde meydana gelen patlamadan sonra düzenlenen operasyonda 177 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün Bağlar ilçesinde bulunan ek yerleşkesine dün teröristlerce yapılan bombalı saldırıda, RDX, TNT, Amonyum Nitrat ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton patlayıcı kullanıldığı belirlendi.
Saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda, 177 şüpheli gözaltına alındı.
kaynak:sabah
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