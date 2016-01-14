O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

DİYARBAKIR KIYAMETİ YAŞADI! KAYMAKAM ELİNDE KELEŞLE SOKAĞA FIRLADI


DİYARBAKIR KIYAMETİ YAŞADI! KAYMAKAM ELİNDE KELEŞLE SOKAĞA FIRLADI
Tarih : 14 Ocak 2016, 10:20
Puan Ver : Diyarbakır Kıyameti Yaşadı! Kaymakam Elinde Keleşle Sokağa Fırladı(5/10)4


 Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırıda biri bebek 5 kişi yaşamını yitirdi 39 kişi yaralandı. Emniyet Müdürlüğü binası kullanılamaz hale gelirken, yakındaki iki katlı bir ev de içerisindeki yedi kişinin üzerine çöktü. Enkaz altında kalan çocukların kurtarılma anları ise kameralara yansıdı. Halime Açıkgöz, enkaz altında kalan evlatları ile torunlarının çıkarılma anlarını ise tek tek izledi, öldü öldü dirildi.



Olayın ardından Diyarbakır'a 33 kilometre uzaklıktaki Çınar'a giden Al Jazeera Türk muhabiri Abdülkadir Konuksever tanık olduklarını yazdı.



BOMBALI ARAÇ



Diyarbakır'ın en küçük ilçesi olan Çınar'daki büyük patlama bombalı bir araçla gerçekleştirildi. 23:30 sıralarında Çınar Emniyet Müdürlüğü ve lojmanlarının bulunduğu bölgeye gelen araç binaya yaklaşık on metre uzaklıkta patlatıldı. Ardından kısa süreli çatışma yaşandı.



CAM KIRIKLARI İLÇE GİRİŞİNE KADAR FIRLADI



Bombalı aracın yarattığı felaket daha ilçenin girişinde arabanın tekerleklerinin altında ezilen cam kırıklarının tıkırtısı ile kendini belli ediyor. Patlamanın yarattığı tahribat yakındaki binalarla sınırlı kalmamıştı. Dış mahallelerde bile pek çok evin ve arabanın camları kırıldı. İlçede patlamanın ardından elektrikler de kesildi. Cadde ve sokaklar bomboş... Çevredeki insanlar çekingen bakışlarla olanları anlamaya çalışıyor. Ancak zifiri karanlıkta seçebildikleri tek şey geçen zırhlı araçlar ve ambulansların farlarının kısa süreliğine aydınlattığı yolla sınırlı kalıyor. Yollar ışık gördüğünde kırağı düşmüş gibi pırıl pırıl parlıyor kırık camlar.



KAYMAKAM ELİNDE KALAŞNİKOFLA SOKAĞA FIRLADI



Patlamanın yaşandığı Çınar Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu sokak daha vahim bir görüntü veriyor ışık altında. İlçenin geneline hâkim olan karanlığı burada ambulanslar, itfaiye ve kurtarma araçlarının ışıkları aralıyor. Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve Lojmanların ön yüzündeki duvarların büyük bölümü patlama ile yıkılmış. Perdelerin rüzgârdan savrulduğu karanlık oyuklara itfaiye merdivenleri dayanmış. Yaralılar, hasar gören binaların merdivenler çöktüğü için itfaiye araçları ile çıkarılıyor.








Etiketler: Diyarbakır  Kıyameti  Yaşadı  Kaymakam  Elinde  Keleşle  Sokağa  Fırladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER