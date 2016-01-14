

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırıda biri bebek 5 kişi yaşamını yitirdi 39 kişi yaralandı. Emniyet Müdürlüğü binası kullanılamaz hale gelirken, yakındaki iki katlı bir ev de içerisindeki yedi kişinin üzerine çöktü. Enkaz altında kalan çocukların kurtarılma anları ise kameralara yansıdı. Halime Açıkgöz, enkaz altında kalan evlatları ile torunlarının çıkarılma anlarını ise tek tek izledi, öldü öldü dirildi.







Olayın ardından Diyarbakır'a 33 kilometre uzaklıktaki Çınar'a giden Al Jazeera Türk muhabiri Abdülkadir Konuksever tanık olduklarını yazdı.







BOMBALI ARAÇ







Diyarbakır'ın en küçük ilçesi olan Çınar'daki büyük patlama bombalı bir araçla gerçekleştirildi. 23:30 sıralarında Çınar Emniyet Müdürlüğü ve lojmanlarının bulunduğu bölgeye gelen araç binaya yaklaşık on metre uzaklıkta patlatıldı. Ardından kısa süreli çatışma yaşandı.







CAM KIRIKLARI İLÇE GİRİŞİNE KADAR FIRLADI







Bombalı aracın yarattığı felaket daha ilçenin girişinde arabanın tekerleklerinin altında ezilen cam kırıklarının tıkırtısı ile kendini belli ediyor. Patlamanın yarattığı tahribat yakındaki binalarla sınırlı kalmamıştı. Dış mahallelerde bile pek çok evin ve arabanın camları kırıldı. İlçede patlamanın ardından elektrikler de kesildi. Cadde ve sokaklar bomboş... Çevredeki insanlar çekingen bakışlarla olanları anlamaya çalışıyor. Ancak zifiri karanlıkta seçebildikleri tek şey geçen zırhlı araçlar ve ambulansların farlarının kısa süreliğine aydınlattığı yolla sınırlı kalıyor. Yollar ışık gördüğünde kırağı düşmüş gibi pırıl pırıl parlıyor kırık camlar.







KAYMAKAM ELİNDE KALAŞNİKOFLA SOKAĞA FIRLADI







Patlamanın yaşandığı Çınar Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu sokak daha vahim bir görüntü veriyor ışık altında. İlçenin geneline hâkim olan karanlığı burada ambulanslar, itfaiye ve kurtarma araçlarının ışıkları aralıyor. Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve Lojmanların ön yüzündeki duvarların büyük bölümü patlama ile yıkılmış. Perdelerin rüzgârdan savrulduğu karanlık oyuklara itfaiye merdivenleri dayanmış. Yaralılar, hasar gören binaların merdivenler çöktüğü için itfaiye araçları ile çıkarılıyor.