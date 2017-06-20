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DİYARBAKIR KIRSALINDA BÜYÜK OPERASYON


DİYARBAKIR KIRSALINDA BÜYÜK OPERASYON
Tarih : 20 Haziran 2017, 09:08
Puan Ver : Diyarbakır Kırsalında Büyük Operasyon(7/10)6


Diyarbakır Valiliği, 6 ilçeye bağlı 104 köy ve mezralarındaki toplam bin 528 kilometrekare alanda, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 28 Mayıs'ta başlatılan operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonunun 7 bin 742 güvenlik personelinin katılımıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, "18 Haziran 2017 Pazar günü icra edilen operasyon kapsamında, 33 yol kontrol noktasında yapılan kontrol neticesinde 59 araç ve 731 şahsın sorgulaması yapılmıştır. Yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını müteakip serbest bırakılmıştır. Adli makamlardan alınan kararlara istinaden 25 köy ve 4 mezrada toplam 142 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra edilmiştir. Bu kapsamda 2 'Kasten adam öldürme tehdit ve hakaret', 1 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 1 '2313 sayılı kanuna muhalefet' olmak üzere aranma kaydı bulunan toplam 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. 1 adet CZ 75 marka tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 17 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirilmiştir" denildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Diyarbakır  Kırsalında  Büyük  Operasyon    haber

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