DİYARBAKIR HAVALİMANI'NDA PİST IŞIKLARI SÖNÜNCE UÇAKLAR TEHLİKE ATLATTI!
Diyarbakır Havalimanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle pist ışıkları söndü. 30 dakika havada kalan iki uçak, büyük tehlike atlattı. Havalimanı uçuşlara kapatıldı.
Diyarbakır Havalimanı'nda karanlıkta uçakların inmesini sağlayan pist ışıkları henüz bilinmeyen bir neden dolayı aniden söndü.
İNİŞ YAPAMAYAN İKİ UÇAK ELAZIĞ'A YÖNLENDİRİLDİ
Pist karanlık olduğu için Sunekspres'in Antalya-Diyarbakır seferini yapan ve Pegasus'un Diyarbakır-İstanbul seferini yapan uçak iniş yapamadı. Yaklaşık olarak 30 dakika havada kalan iki uçak büyük tehlike atlatırken, iniş için Elazığ Havaalanı'na yönlendirildi.
KALKIŞ İÇİN HAZIRLANAN UÇAK PİSTİN ORTASINDA KALDI
Anadolu Jet'in İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçak ise kalkışa hazırlandığı sırada pistin ışıkları sönmesiyle pistin ortasında kaldı. Yolcular halen uçakta bekletiliyor.
6 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Antalya, Ankara ve İstanbul seferini yapan 6 uçağın seferi iptal edildi. Diyarbakır 8. Anajet Üssü'nün kontrolünde olan pistin ışıklarının yanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar