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Diyarbakır Havalimanı'nda Pist Işıkları Sönünce Uçaklar Tehlike Atlattı!

DİYARBAKIR HAVALİMANI'NDA PİST IŞIKLARI SÖNÜNCE UÇAKLAR TEHLİKE ATLATTI!

Diyarbakır Havalimanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle pist ışıkları söndü. 30 dakika havada kalan iki uçak, büyük tehlike atlattı. Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Tarih : 16 Ağustos 2017, 22:40
Puan Ver : Diyarbakır Havalimanı'nda Pist Işıkları Sönünce Uçaklar Tehlike Atlattı!(7/10)3

Diyarbakır Havalimanı'nda karanlıkta uçakların inmesini sağlayan pist ışıkları henüz bilinmeyen bir neden dolayı aniden söndü.

İNİŞ YAPAMAYAN İKİ UÇAK ELAZIĞ'A YÖNLENDİRİLDİ

Pist karanlık olduğu için Sunekspres'in Antalya-Diyarbakır seferini yapan ve Pegasus'un Diyarbakır-İstanbul seferini yapan uçak iniş yapamadı. Yaklaşık olarak 30 dakika havada kalan iki uçak büyük tehlike atlatırken, iniş için Elazığ Havaalanı'na yönlendirildi.

KALKIŞ İÇİN HAZIRLANAN UÇAK PİSTİN ORTASINDA KALDI

Anadolu Jet'in İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçak ise kalkışa hazırlandığı sırada pistin ışıkları sönmesiyle pistin ortasında kaldı. Yolcular halen uçakta bekletiliyor.

6 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Antalya, Ankara ve İstanbul seferini yapan 6 uçağın seferi iptal edildi. Diyarbakır 8. Anajet Üssü'nün kontrolünde olan pistin ışıklarının yanması için çalışmalar devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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