

Diyarbakır'ın Hani İlçesi'nde PKK'lıların İlçe Jandarma Komutanlığı'na bomba yüklü tankerle düzenlediği saldırıda ilk bilgilere göre, 1 asker şehit oldu, aralarında sivillerin de bulunduğu 47 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında jandarma lojmanında bulunan jandarma personelinin eş ve çocuklarının da bulunduğu öğrenildi.



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Diyarbakır'ın Hani İlçesi'nde PKK'lılar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. PKK'lı teröristler gece bomba yüklü tankeri İlçe Jandarma Komutanlığı önünde infilak ettirdi.







Şiddetli patlamada İlçe Jandarma Komutanlığı binasında da büyük hasar meydana geldi. Olayda askerlerin yanı sıra sivillerinde yaralandığı öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığı yakınında bulunan deprem konutlarının da patlamadan büyük oranda hasar gördüğü, burada oturan vatandaşların da yaralandığı belirtildi.







Yaralılar Hani Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından askeri helikopterler ve bölgeye ulaşan ambulanslarla alınarak Diyarbakır Asker Hastanesi'ne nakledildi.







Hani'ye sevk edilen UMKE ekipleri de ağır hasar alan binalarda arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.







Saldırının ardından ilçede elektrikler ile, telefon ve internet hatları da kesildi.







TSK'dan Hani açıklaması; 1 asker şehit, 39'u asker, 47 yaralı







Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır' ın Hani ilçe Jandarma Komutanlığı'na dün gece bombalı araçla düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 39' u asker 47 kişinin yaralandığını bildirdi.







Genelkurmay Baykanlığı' nın resmi internet sitesinde sabah saat 08.00 de yapılan açıklama şöyle; "11 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 23.10 sularında, kışla içinde lojmanların da bulunduğu Diyarbakır-Hani İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesi önünde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce patlayıcı madde yüklü bir aracın patlatılması sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 39 kahraman silah arkadaşımız, altı yakını ve iki sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu alçakca girişilen saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız ile yakınlarına ve sivil vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."