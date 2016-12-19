O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

diyarbakır hani'de çatışma

DİYARBAKIR HANİ'DE ÇATIŞMA

Teröristlerin, güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrısına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist öldürüldü

Tarih : 19 Aralık 2016, 13:57
Puan Ver : Diyarbakır Hani'de Çatışma(10/10)7


Diyarbakır'ın Hani ilçesinde devam eden operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü.



Diyarbakır Valiliğince, dün Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri arasında kalan kırsal bölgede bulunan 7 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte başlatılan operasyon sürüyor. Asker ve polisin katıldığı, havadan helikopterlerin destek verdiği operasyon çerçevesinde bugün öğlen saatlerinde güvenlik güçleri, Hani'ye bağlı Kırım köyü kırsalında bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrısına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 2 terörist öldürüldü.



Operasyonun devam ettiği bölgeden yer yer silah sesleri yükseliyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Diyarbakır  Hani  De  Çatışma    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER