

DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi Kumgölü Köyü Susamış Mezrası'nda yapılan geleneksel 'Murat Şenlikleri' başladı.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il, ilçe ve köylerinden binlerce kişinin katılımıyla geleneksel olarak Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde düzenlenen Murat Şenlikleri başladı.



Her yıl 28-30 Mart tarihlerinde yapılan şenlikler 3 gün, 3 gece sürüyor. Şenliğe katılanlar Murat Ovası'nda kurdukları çadırlarda kalarak, piknik yapıyor, hem de dua ediyor. Çalınan defler eşliğinde, şenliklere katılanlar türbenin bulunduğu alanda dualar ederken, kadınlar da ellerini kınalayıp mum yakıyor.







kaynak:sözcü