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DİYARBAKIR ERGANİ'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 3 POLİS ŞEHİT


DİYARBAKIR ERGANİ'DE POLİSE SİLAHLI SALDIRI: 3 POLİS ŞEHİT
Tarih : 22 Temmuz 2016, 09:04
Puan Ver : Diyarbakır Ergani'de Polise Silahlı Saldırı: 3 Polis Şehit(10/10)12


Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin kullandığı hücre evinden otomatik silahlarla açılan ateşte 3 polis şehit oldu, 2 polis memuru da yaralandı. Çıkan çatışmada 2 terörist ölü ele geçirildi.





Ergani Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi Dicle Caddesi'nde PKK'lıların kullandığı bir hücre evi bulunduğunu belirledi. Saat 02.00 sıralarında bölgeye sevk edilen polis ekiplerine evden teröristler tarafınan otomatik silahlarla ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 5 polis memuru yaralandı. Bölgede güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma devam ederken, yaralılar Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada hastanenin sağlık personeli acil olarak göreve çağırıldı.





Ergani Devlet Hastanesi'nde doktorların yaptığı tüm müdahaeye rağmen durumları ağır olan polis memurları Engin Yılmaz, Salih Aksu ve Ahmet Can, şehit olurken, 2 polis memurunun tedavisi sürüyor. 3 polisin şehit olmasının ardından ilçedeki bazı camilerde sala okundu.








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