DİYARBAKIR ÇINAR'DA PKK'LILAR EMNİYET'E BOMBALI ARAÇLA SALDIRDI
Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde Jandarma Komutanlığı'na uzun namlulu silahlarla ateş açan PKK'lı teröristler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla eş zamanlı saldırı düzenledi. Şiddetli patlamada emniyet binası büyük hasar meydana gelirken, emniyetin yakınlarında bulunan 2 katlı müstakil bir ev çöktü. Diyarbakır Valiliği, saldırıda lojmanda kalan 2 polis yakını ile lojmanın yakınındaki binada meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 6'sı polis, 8'i de polis yakını olmak üzere toplam 39 kişinin de yaralandığını açıkladı.
video haber
Cenaze almaya giden HDP'lilere PKK'lılar ateş açtı
Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde Jandarma Komutanlığı'na uzun namlulu silahlarla ateş açan PKK'lı teröristler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla eş zamanlı saldırı düzenledi. Şiddetli patlamada emniyet binası büyük hasar meydana gelirken, emniyetin yakınlarında bulunan 2 katlı müstakil bir ev çöktü. Diyarbakır Valiliği, saldırıda lojmanda kalan 2 polis yakını ile lojmanın yakınındaki binada meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 6'sı polis, 8'i de polis yakını olmak üzere toplam 39 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde PKK'lı teröristler saat 23.45 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile yan tarafında bulunan emniyet lojmanlarına bomba yüklü araçla saldırı düzenledi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar