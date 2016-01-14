

Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde Jandarma Komutanlığı'na uzun namlulu silahlarla ateş açan PKK'lı teröristler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla eş zamanlı saldırı düzenledi. Şiddetli patlamada emniyet binası büyük hasar meydana gelirken, emniyetin yakınlarında bulunan 2 katlı müstakil bir ev çöktü. Diyarbakır Valiliği, saldırıda lojmanda kalan 2 polis yakını ile lojmanın yakınındaki binada meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 6'sı polis, 8'i de polis yakını olmak üzere toplam 39 kişinin de yaralandığını açıkladı.



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Cenaze almaya giden HDP'lilere PKK'lılar ateş açtı







Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde Jandarma Komutanlığı'na uzun namlulu silahlarla ateş açan PKK'lı teröristler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla eş zamanlı saldırı düzenledi. Şiddetli patlamada emniyet binası büyük hasar meydana gelirken, emniyetin yakınlarında bulunan 2 katlı müstakil bir ev çöktü. Diyarbakır Valiliği, saldırıda lojmanda kalan 2 polis yakını ile lojmanın yakınındaki binada meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 6'sı polis, 8'i de polis yakını olmak üzere toplam 39 kişinin de yaralandığını açıkladı.







Diyarbakır'ın Çınar İlçesi'nde PKK'lı teröristler saat 23.45 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile yan tarafında bulunan emniyet lojmanlarına bomba yüklü araçla saldırı düzenledi.