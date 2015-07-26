

Sorgun ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkıp takla attı.







Kazada, Diyarbakır Cezaevi Müdürü Mustafa Ertekin olay yerinde, eşi Fikriye Ertekin hastanede hayatını kaybetti. Kaza, bugün saat 06:30 sıralarında Sorgun Galericileri Sitesi önünde meydana geldi. Yozgat istikametinden Sivas istikametine giden Diyarbakır Cezaevi Müdürü Mustafa Ertekin yönetimindeki 58 TS 171 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Diyarbakır Cezaevi Müdürü Mustafa Ertekin kaza yerinde hayatını kaybetti, eşi Fikriye Ertekin de kaldırıldığı Sorgun Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa ve Fikriye Ertekin çiftlerinin cenazeleri Sorgun Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.