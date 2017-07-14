İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı'na tahliye

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞ BAŞKANI'NA TAHLİYE

Tutuklu bulunan Diyarbakır büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Fırat Anlı hakkında tahliye kararı verildi. Anlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 31 Ekim'de tutuklanmıştı

Tarih : 14 Temmuz 2017, 15:50
Puan Ver : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı'na Tahliye(9/10)5

30 Ekim'de tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı tahliye edildi. Anlı, 30 Ekim'de Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak ile birlikte tutuklanmıştı. Anlı ve Kışanak'ın yerine ise kayyum atanmıştı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU VE 121 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı'nın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 51 şüpheli hakkındaki iddianame hazırlandı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Fırat Anlı hakkında 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs', 'Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçlarına yardım etme', 'Örgüt üyesi olmak' ve 9 kez 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 121 yıla kadar hapis cezası istendi. Dosyadaki diğer 50 şüpheli hakkında da 5 yıldan ağırlaştırılmış ömür boyuna kadar değişik oranlarda hapis cezaları talep edildi.

FIRAT ANLI KİMDİR?

1971 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Siyasi Partiler Rejimi konusunda yüksek lisans eğitimini aldı. 1994 yılında HADEP Diyarbakır İl Başkanı oldu. 1995 yılında tutuklanarak Diyarbakır Cezaevi'nde kaldı. 1996 yılında Ankara'da HADEP Genel Merkez yöneticileriyle birlikte tutuklandı. Elmadağ Cezaevi'nde yattı.

2003-2004 yılları arasında DEHAP İl Başkanlığı yaptı. 2004 yılında Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri'nde Bingöl Belediye Başkan adayı oldu. 2009 yılında DTP Diyarbakır İl Başkanı oldu. Avrupa Parlamentosu, Sosyalist Enternasyonel ve bir çok uluslar arası konferans ve toplantılara katıldı. KCK operasyonları kapsamında 2009 yılında tutuklandı. 40 ay cezaevinde kaldı. 2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı oldu.

Fırat Anlı, Dr. Özlem Sezgin Anlı ile evli, Payiz ve Peyman Gûlmîr'in babasıdır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Diyarbakır  Büyükşehir  Belediyesi    Başkanı  Na  Tahliye    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER