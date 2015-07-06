

HDP mitingine bombalı saldırının ardından tutuklanan IŞİD üyesi Orhan Gönder'in ‘terör nitelikli kayıp şahıs' olarak arandığı ortaya çıktı. Oysa saldırıdan iki gün önce kaldığı otele gelen polisler, Gönder'in ‘yoklama kaçağı' olduğuna dair tutanak tutmuştu. Diyarbakır polisi ihmalle suçlanırken, saldırının ardından Emniyet Müdürlüğü'nün mitingde görevli polisler için para ödülü talep ettiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan, Emniyet, IŞİD militanı Orhan G.'yi aylarca takip ettiği, ancak bombaları patlattığı 5 Haziran'da takibi bıraktığı öğrenilmişti.







Hürriyet'in haberine göre, Diyarbakır'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 414 kişinin yaralandığı HDP mitingine bomba koymakla suçlanan Orhan Gönder (20), saldırının ardından Gaziantep'te yakalanırken, Gönder'in ‘terör nitelikli kayıp şahıs' olarak arandığı ortaya çıktı. IŞİD'e katılımın yoğun olduğu Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesi'nde oturan bir kişi 6 Mayıs 2015'te Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne bir e-posta göndererek kentte IŞİD üyelerinin olduğu yönünde ihbarda bulundu. Yazıda, “Bizim mahalleden Orhan Gönder diye bir komşumuz savaşmaya gitmiş. Annesi Hatice ile babası Mustafa, Orhan'ın yanına Suriye'ye, görmeye gitmiş. Bu işler bu kadar kolay mı oluyor?” ifadeleri yer aldı.







AİLEYE TEBLİGAT GİTTİ







İhbar üzerine Adıyaman Emniyet Müdürlüğü 12 Mayıs 2015'te Gönder'in ailesine, ‘terör nitelikli kayıp şahıs' olarak değerlendirilip arandığının belirten bir tebligat yolladı. Aile Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.







SALDIRIDAN 2 GÜN ÖNCE







Gönder'in olaydan iki gün önce Diyarbakır'da bir otelde kaldığı, hakkında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından asker kaçağı olduğu gerekçesiyle tutanak tutulduğu da ortaya çıkmıştı. Olayın basına yansıması üzerine Diyarbakır Valiliği, Gönder'le ilgili UYAP ve MSB (ASAL) sorgulaması yapıldığını, ellerinde yasadışı bir eylem hazırlığında olduğuna dair bir tespitin olmadığını açıkladı. Adıyaman Emniyeti'ne göre Gönder ‘terör nitelikli kayıp şahıs'tı, Diyarbakır Emniyeti ise sadece askerlik yoklamasından tutanak tutup bırakmıştı.







ARANIYORSA NEDEN BIRAKILDI







ANNE Hatice Gönder'in anlatımlarına göre, ihbar mektubunun ardından mayıs ayında gidip ifade verdikleri Adıyaman Emniyeti'nden kendilerine oğullarıyla ilgili bir bilgi verilmedi. Anne, “Madem oğlum aranıyor, neden iki gün önce serbest bırakıldı” dedi. Emniyet yetkilileri ise “Diyarbakır Emniyeti'nin, otelde asker kaçağı olarak nitelendirdiği şahısla ilgili hiçbir araştırma yapmadığı ve ihmali olduğu anlaşılıyor.”