Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandığında bir gerçek ortaya çıktı. HDP ve DBP'li tüm belediyelerde arka odalar tespit edildi. Dağ kadrosundan 3 PKK'lı belediyeyi yönetiyordu. Tespitlere göre 200 çalışanı görünen belediyenin 150 çalışanı Kandil'deyken maaş aldı.



Teröre destek veren belediyelere kayyum atanması ile birlikte bunların PKK ile bağlantıları, devletin olanaklarının nasıl aktarıldığı bir bir ortaya çıkmaya başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyelerde arka odalar tespit edildi.



Buralarda geçici işçi statüsü ile çalışan üç kişi tehdit ve şantajla vatandaşı haraca bağlıyorlarmış. Parlamentoda bazı gazeteciler ile sohbet eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kayyum atanması ile birlikte HDP'li belediyelerin terör örgütü PKK ile nasıl iç içe geçtiklerinin belgeleri ile ortaya çıkmaya başladığın söyledi.







kaynak:milliyet