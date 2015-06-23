DİYARBAKIR BAROSU, DEVRİK LİDER MURSİ İÇİN EYLEM YAPTI
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ile baro üyesi onlarca avukat, Mısır'ın idam cezasına çarpıtılan devrik lideri Muhammed Mursi için eylem yaptı. Avukatlar, Mursi'ye verilen idam cezası kararını protesto ettikleri dilekçelerini, Mısır Arap Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğine gönderdi.
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