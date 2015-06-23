

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ile baro üyesi onlarca avukat, Mısır'ın idam cezasına çarpıtılan devrik lideri Muhammed Mursi için eylem yaptı. Avukatlar, Mursi'ye verilen idam cezası kararını protesto ettikleri dilekçelerini, Mısır Arap Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğine gönderdi.