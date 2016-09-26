









Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY ile PKK/KCK terör örgütü üyeliğine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.







Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere operasyon düzenlendi.







Adliye personeline yönelik gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ /PDY soruşturmasında 5, PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada da 9 katip gözaltına alındı.







