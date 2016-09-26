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DİYARBAKIR ADLİYESİ'NDE PKK TEMİZLİĞİ!


DİYARBAKIR ADLİYESİ'NDE PKK TEMİZLİĞİ!
Tarih : 26 Eylül 2016, 16:23
Puan Ver : Diyarbakır Adliyesi'nde Pkk Temizliği!(0/10)






Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY ile PKK/KCK terör örgütü üyeliğine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere operasyon düzenlendi.



Adliye personeline yönelik gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ /PDY soruşturmasında 5, PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmada da 9 katip gözaltına alındı.



 








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