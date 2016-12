Diyarbakır Adliyesi önünde selfie çekerken gözaltına alınan ve Terörle Mücadele Şubesi'nde 4 gün sorgulanan belediye işçisi İhsan Acar, tutuklama talebiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.







Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan İhsan Acar, 4 Şubat günü sayaç okuma işini bitirdikten sonra yurt dışında yaşayan akrabasının boşanma davasını sormak için adliyeye gitti. iddiaya göre amirlerinin az sayaç okuma sebebini soracağını düşünen Acar, mahkemeye gittiğini ispatlamak için cep telefonu ile adliye binası önünde selfie çekti. Daha sonra adliye binasına giren Acar, polis tarafından gözaltına alındı. Terörle Mücadele ekiplerine teslim edilen Acar'ın telefonuna da suç delili olarak el konuldu.







PKK ADINA İSTİHBARAT ÇALIŞMASI YAPMAKLA SUÇLANDI







Terörle Mücadele ve İstihbarat polisince 4 gün sorgulanan Acar, 'adliye binasını ve güvenlik güçlerini fotoğraflayarak PKK/KCK terör örgütü adına istihbarat çalışması yapmakla' suçlandı. Acar'a sorgu sırasında "PKK terör örgütü ile ilişkiniz nedir? Örgüt içinde konumunuz nedir? Diyarbakır'da bulunma amacınız ve gerçekleştirmeyi düşündüğünüz eylemler nelerdir? Güvenlik güçleri ve adliye binasına yapacağınız veya sizin istihbari bilgilerinizle yapılması planlanan eylemler nedir? Fotoğraf çekmek için kimden talimat aldınız?" soruları soruldu.







'AMİRLERİME İSPAT ETMEK İÇİN'







Sorgusunda, olay günü görevli olduğu bölgede su sayaçlarını okuyup, faturalarını kapı önlerine bıraktığını belirten Acar, "Sonra yurt dışında yaşayan akrabamın boşanma davası ile ilgili bilgi almak için adliyeye gittim. Amirlerimin mesai saatleri içinde neden yeteri kadar sayaç okumadığımı sorduklarında nerede olduğumu ıspat etmek için Adliye binasını, daha sonra adliye önünde kendimi gösterecek şekilde selfie çektim. Bir fotoğraf bozuk çıktı. Diğer fotoğrafta güvenlik güçleri görünmüyordu. Fotoğraf çektikten sonra işimi halletmek için adliyeye girdim. Polisler gelip fotoğraflarını çektiğimi söylediler. Bakmaları için kendi rızamla telefonumu verdim. Fotoğrafı art niyetle çekmedim. Fotoğrafları maaşımdan kesinti yapmamaları için çektim. Polisler tarafından yanlış anlaşıldım. Selfie çekmekte kötü bir amacım yoktu. Babasız büyüdüm ve birkaç gün sonra baba olacağım. Çocuğum babasız büyümesin. Hiç bir terör örgütü ile bağlantım yok" dedi.







TUTUKLANMA TALEBİ







İhsan Acar, Terörle Mücadele Şubesi'ndeki 4 günlük sorgunun ardından, 'PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak' suçundan adliyeye çıkarıldı. Savcılıkta işlemleri yapılan Acar, iddiaya göre savcı tarafından ifadesi bile alınmadan 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.







ADLİ KONTROL VE YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI







Acar'ı sorgulayan 3'üncü Sulh Ceza Hakimi Işıl Kütük, savcılığın tutuklama talebini reddederek şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi. Kararda hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu için Acar'ın adli kontrole tabi tutulması ve yurtdışı çıkış yasağı konulduğu belirtildi. Acar'ın her Pazartesi ve Cuma günleri karakola giderek imza atacağı belirtilirken, dosya soruşturma yürütülmesi için savcılığa gönderildi.







YAKINDA BABA OLACAĞIM, BELKİ BENİ İŞTEN ATACAKLAR







Kendisinin bir kamu çalışanı olduğunu belirten İhsan Acar, "Akrabamın davasıyla ilgili bilgi alacaktım. İşimde sıkıntı çıkmasın diye bir selfie çektim. Amirlerime göstermek için çektim. Çektikten sonra içeriye girdim ve kontrolden geçtim. Oradaki polisler niye geldiğimi sorup, kimliğimi sorguladılar. Sonra beni gözaltına aldılar. 4 gün gözaltında kaldım. Hala şoktayım. Çevredekiler bana farklı gözle bakıyor. Biz barışı, huzuru bir birimize farklı gözle bakarak mı getireceğiz? Eğer amacımız buysa bir birimizi sevmeli, saymalı, kucak açmalıyız. Niyetim kötü olsaydı adliyeye girmezdim. Telefonumu istediler, hemen verdim. Ailem bile büyük şok yaşadı. İnanıyorum ki bu Türkiye'de ilk kez bizim başımıza geldi. Benim suçum bu topraklarda yaşamak mı? Bu fotoğraf Muğla veya Antalya'da çekilseydi aynı tepki gösterilmiydi? Benim adalete güvenim var. Umarım adalet bir an önce tecelli eder. Şu an çok büyük bir şoktayım. Ekonomik anlamda iyi değilim. Avukat tutacağım. Belki beni işten de atacaklar. Suçumu düşünüyorum, bir şey bulamıyorum. Şu an bir polis aracı bile gördüğümde çekiniyorum. Bu şoku nasıl atlatacağımı bilmiyorum. Polise herhangi bir saygısızlığım olmadı. Sabıkası olmayan bir insana bu yapılmamalı"dedi.







AVUKATI: TEK SUÇU SELFİE ÇEKMEK







Acar'ın tek suçunun selfie çekmek olduğunu belirten avukat İmran Gökdere, "Müvekkil o gün adliye lojmanında su faturalarını kestikten sonra akrabasının davası için geliyor. Maaşından kesinti yapılmaması için adliye önünde, herkesin görebileceği noktada, gizlenmeden, açık bir şekilde selfie çekiyor. Akabinde adliyeye giriyor. Arama noktasını geçtikten sonra paldır küldür ve biraz tartaklanarak gözaltına alınıyor. "Sen bizim fotoğrafımızı çekmişsin, götürüp örgüte vereceksin" deniyor. Hangi kanıyla böyle bir sonuca vardınız? Kişinin hangi yönüyle örgüt üyesi olduğuna veya yardım ettiğine kanaat getirdiniz? Gündüz ortası, herkesin görebileceği yerde selfie çekerek nasıl suç işledi? Adliye binası öyle bir yer ki; burada keşif faaliyeti yürütülmesini gerektirecek bir durum yok. Polis ifadesinden sonra savcı ifade almaya gerek duymaksızın tutuklamaya sevk etti. Görseydi, kişinin vücut dili suçu işleyip işlemediği konusunda belirleyici olabilirdi. Müvekkilim adli kontrolle serbest kaldı.Bu da ağır bir karar.Haftada iki kez imza ve yurtdışına çıkış yasağı var. Bize göre komik ve yersiz bir karar. Kişi adliye lojmanı saatlerini okuyup gelmiş. Lojmanda bütün hakim ve savcıları bulmuşken eylem yapmayacak da burada mı yapacak? Üzerinde silah yok, telefonu dahi kendi rızasıyla teslim etmiş. Umarım takipsizlik kararı verilir ve yargılamaya konu olmaz"dedi.