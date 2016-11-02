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diyanetten umre için taksit imkanı

DİYANETTEN UMRE İÇİN TAKSİT İMKANI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2017 umre programı kapsamında kutsal topraklara gitmek isteyenlere ilk kez taksit imkanı sunulacağı bildirildi.

Tarih : 02 Kasım 2016, 13:59
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2017 umre programı kapsamında kutsal topraklara gitmek isteyenlere ilk kez taksit olanağı sağlanacak. Müftülükte düzenlenen toplantıda konuşan Elazığ İl Müftüsü Peyami Güngör, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile kutsal topraklara gideceklere umre ücretlerini ödemede taksit imkanı sunulacağını söyledi.Güngör, umre kayıtlarının 31 Ekim itibarıyla başladığını anımsatarak, 2017 umre sezonunun tüm ülkeye İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.



Diyanetin, bu yıl "otel", "yürüme mesafeli", "servisli" tipler için 7, 11, 14, 20 ve 24 günlük umre programları düzenlediğini dile getiren Güngör, fiyatların 950 ile bin 950 dolar arasında değiştiğini belirtti. Güngör, "Umre'ye gidecek olanlar ödemelerini 4 veya 6 taksitle yapabilecek ve hiçbir fark alınmayacak. Taksit imkanı sadece özel şirketlerde vardı. Bu yıl Diyanet de bu imkanı sağladı." diye konuştu.



Güngör, umreye gitmek isteyenlerin kendilerine uygun umre programını belirleyip ilgili bankaya ücretini peşin ve taksitli olarak yatırdıktan sonra, kendisine en yakın müftülüğe giderek veya http://hac.diyanet.gov.tr adresinden internet ortamında kaydını yaptırabileceğini dile getirdi.








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