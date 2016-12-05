Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ve umre ücretlerinin Türk Lirası üzerinden tahsil edileceğini bildirdi. Uygulama bugünden itibaren başladı.



Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada, hac ve umre ücretlerinin Türk Lirası olarak tahsil edilmesine yönelik geniş kapsamlı çalışmasını tamamladığını duyurdu.







Başkanlık, 5 Aralık 2016 tarihinden itibaren hac ve umre ücretlerinin Türk Lirası üzerinden tahsil edileceğini bildirdi.







kaynak:yenişafak