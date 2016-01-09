

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan tepki çeken soru cevap sonrasında açıklama geldi. Açıklamada ilginç ifadeler yer aldı. Diyanet konuyla ilgili bir açıklama yaparken, geniş kapsamlı bir soruşturmanın da başlatıldığı öğrenildi. “Din İşleri Yüksek Kurulumuzun böyle bir fetvası kesinlikle olmamıştır, olmaz, olamaz” diyen Ankara Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, ' Dini Soruları Cevaplandırma Platformu'nu her türlü istismarı önlemek için bugünden itibaren kapatmak zorunda kaldığımızı üzülerek ifade etmek isterim' dedi.







Diyanet İşleri Başkanlığı adına fetva veren “Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu,” resmi internet sitesine gelen bir soruyu, sosyal medyada sert tepkilere neden olmasının ardından kaldırmıştı.







DİYANET AÇIKLAMASI: KENDİSİNİ VATANDAŞ YERİNE KOYARAK PLATFORMA SORU SORUP…







Sorunun ve verilen cevabın internet üzerinde hızla yayılmasının ardından Diyanet'ten konu hakkında açıklama geldi.







Açıklama şöyle:







'Bugün (dün) bazı internet sitelerinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Dini Bilgilendirme Platformu'na dayandırılarak verilen ifadeler ve bu çerçevede metinde yer alan akıl ve ahlaktan yoksun görüşler Din İşleri Yüksek Kurulumuza ve Başkanlığımıza isnat edilemez.







Elektronik ortamda türlü hile ve desiselerle, çeşitli kelime oyunlarıyla, kendisini vatandaş yerine koyarak platforma soru sorup aldığı cevapları da tahrif ederek, bunu Başkanlığımızı itibarsızlaştırmanın bir yöntemi olarak kullanmak hiçbir akıl ve vicdan tarafından kabul edilemez.







Bazı medya kuruluşları tarafından bu tür sapkın, çarpık yorum ve değerlendirmelerin bütün bir topluma Başkanlığımızın görüşü olarak takdim edilmesi hiçbir ahlaki temelle ve duyarlılıkla ilişkilendirilemez.







Söz konusu haberle ilgili olarak tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.







KELEŞ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI







Ankara Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş de, “Din İşleri Yüksek Kurulumuzun böyle bir fetvası kesinlikle olmamıştır, olmaz, olamaz” dedi.







Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in talimatıyla kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını söyleyen Keleş, “Alınan güvenlik hizmeti raporuna göre Din işleri Yüksek Kurulumuzun sitesi son günlerde pek çok saldırıya maruz kalmıştır. Başkanlığımızın temel ilke ve prensipleriyle tamamen tezat teşkil eden, Başkanlığımıza ve yüce dinimiz İslam'a yönelik olumsuz algı oluşturmak amacıyla planlanan bu edep ve ahlak dışı sabotajın sorumluları en kısa zamanda tespit edilerek, adalete teslim edilecektir. Dini Soruları Cevaplandırma Platformu'nu her türlü istismarı önlemek için bugünden itibaren kapatmak zorunda kaldığımızı üzülerek ifade etmek isterim” diye konuştu.