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DİYANET'TEN SORU VE CEVAP İDDİASINA YANIT GELDİ..


DİYANET'TEN SORU VE CEVAP İDDİASINA YANIT GELDİ..
Tarih : 08 Ocak 2016, 17:41
Puan Ver : Diyanet'ten Soru Ve Cevap İddiasına Yanıt Geldi..(7/10)5


Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün bazı internet sitelerinde Din İşleri Yüksek  Kurulu Başkanlığı Dini Bilgilendirme Platformu'na dayandırılarak verilen ifadeler  ve bu çerçevede metinde yer alan akıl ve ahlaktan yoksun görüşler Din İşleri  Yüksek Kurulumuza ve Başkanlığımıza isnat edilemez" ifadesi kullanıldı.

 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

"Elektronik ortamda türlü hile ve desiselerle, çeşitli kelime  oyunlarıyla, kendisini vatandaş yerine koyarak platforma soru sorup aldığı  cevapları da tahrif ederek, bunu Başkanlığımızı itibarsızlaştırmanın bir yöntemi  olarak kullanmak hiçbir akıl ve vicdan tarafından kabul edilemez.

 

BU SAPKIN, ÇARPIK YORUMLARIN...

 

Bazı medya kuruluşları tarafından bu tür sapkın, çarpık yorum ve  değerlendirmelerin bütün bir topluma Başkanlığımızın görüşü olarak takdim  edilmesi hiçbir ahlaki temelle ve duyarlılıkla ilişkilendirilemez.

 

Söz konusu haberle ilgili olarak tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı  kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."








Etiketler: Diyanet  Ten  Soru  Ve  Cevap  İddiasına  Yanıt  Geldi    haber

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