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Diyanet'ten Hocalara Uyarı: Dikkatli Konuşun!
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DİYANET'TEN HOCALARA UYARI: DİKKATLİ KONUŞUN!


Diyanet'ten hocalara uyarı: Dikkatli konuşun!
Tarih : 10 Mart 2018, 20:40
Puan Ver : Diyanet'ten Hocalara Uyarı: Dikkatli Konuşun!(10/10)6

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, son günlerde sözde ilahiyatçıların konuşmalarına değinip Diyanet mensuplarını konuşmalarında dikkatli olmaları yönünde uyardı.

"HOCALAR DİKKATLİ KONUŞMALI"

Başkan Erbaş, toplumun genelini ilgilendirmeyen tarihte kalmış, belki özel alanda ilim adamlarının konusu olan meselelerle toplumun meşgul edilmesini anlamsız ve faydasız bulduğunu belirterek, "İyi niyet ve samimiyetle konuşan ve çalışan hocalar da sözlerinin yanlış anlaşılma ihtimalini düşünerek daha dikkatli konuşmalıdırlar. İslam'la ilgili yazan, konuşan, haber yapan herkes daha dikkatli olmak zorundadır" şeklinde konuştu.

DİN İSTİSMARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN REÇETİ AÇIKLADI

Başkan Erbaş, din istismarının ve hatalı bilgilerin önüne geçmenin yegane yolunun İslam'ın hakikatlerini ortaya koymak, sahih ve doğru bilgi ile insanların ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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