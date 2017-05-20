

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşar'ın görevden alındığı Resmi Gazete'de duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karar şöyle: "Diyanet İşleri Başkan Yardımcığılı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Üyesi Prof. Dr. Mehmek Emin Özafşar'ın bu görevden alınması, 2547 sayılı Kanunun 38'inci maddesi ile 633 sayılı kanunun 10'uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür."