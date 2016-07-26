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diyanet'te 620 personel daha uzaklaştırıldı

DİYANET'TE 620 PERSONEL DAHA UZAKLAŞTIRILDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, FETÖ ile ilişkili 620 personelinde daha görevden uzaklaştırıldığı açıkladı. Böylece Diyanet'te açığa alınan personel sayısı bin 112'ye ulaştı.

Tarih : 26 Temmuz 2016, 12:54
Puan Ver : Diyanet'te 620 Personel Daha Uzaklaştırıldı(8/10)10


Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında her kademede görev yapan personelden darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY ile ilişkili 620 görevli, din hizmetlerinin toplumsal hassasiyeti dikkate alınarak haklarında inceleme ve soruşturma yapılmak üzere görevlerinden uzaklaştırılmıştır" denildi.








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