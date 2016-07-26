Diyanet İşleri Başkanlığı, FETÖ ile ilişkili 620 personelinde daha görevden uzaklaştırıldığı açıkladı. Böylece Diyanet'te açığa alınan personel sayısı bin 112'ye ulaştı.



Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında her kademede görev yapan personelden darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY ile ilişkili 620 görevli, din hizmetlerinin toplumsal hassasiyeti dikkate alınarak haklarında inceleme ve soruşturma yapılmak üzere görevlerinden uzaklaştırılmıştır" denildi.