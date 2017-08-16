Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurbanla ilgili sıkça sorulan sorular bölümünde yer alan fetvalarına göre, İslam dininde sık uygulanan kurban kanının alına sürülmesi gibi bir adet bulunmadığına dikkat çekilerek, şu uyarılarda bulunuldu: Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak, kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

FAİZ VARSA GEÇERLİ OLMAZ

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmamakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir. Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, ergen , dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip olan bir müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak , faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur.

VADELİ OLARAK ALINABİLİR

Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir. Kurban, 'Allah'a yakınlaşma' niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir. Esasen vadeli satış caizdir. Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir. Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur."

Kaynak: haberinburada